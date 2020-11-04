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Три штата очень важны - эксперт о шансах Трампа на победу У Трампа есть шанс победить с показателем 85 голосов коллегии выборщиков, заявил эксперт

Политолог-американист Владислав Фарапонов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на данный момент у Дональда Трампа есть шансы победить на выборах по голосам коллегии выборщиков, но не определено еще преимущество в трех важных штатах.

«Сначала была ситуация, что Байден побеждает, но сейчас я вижу, что у Трампа есть шанс победить с показателем 85 голосов коллегии выборщиков. Если он получит Мичиган - это 16 голосов (но может и не получить), в Висконсине сейчас разница (голосов избирателей - ред.) - 0,3%, это очень маленький отрыв», - отметил эксперт.

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По его словам, три штата очень важны - Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

«Это штаты, в которых на предыдущих выборах разница была менее тысячи голосов. Сейчас в Пенсильвании Трамп лидирует якобы с большей разницей. То есть в определенной степени запас у него есть. Демократы говорят, что будут поступать голоса по почте, соответственно, нужно подождать. То, что я видел последний раз - в Мичигане и Висконсине перестали обновлять данные на 95%. Я так понимаю, уже будут ожидать голосов по почте», - заявил Фарапонов.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Иван Яковина рассказал, что Трамп может не признать итоги выборов.