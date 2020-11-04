15:45, Сегодня

Процесс может затянуться - экс-министр о результатах выборов в США В США на этот раз нет цивилизованной передачи власти, заявил Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» назвал положительным то, что в США идет подготовка к переходному периоду из-за того, что нет победы с отрывом одного из кандидатов на выборах, и добавил, что определение победителя может затянуться на недели.

«Подготовка (к переходному периоду - ред.) - это технический процесс. Там, где происходит цивилизованная передача власти - там это технический процесс. У нас (в США – ред.), к сожалению, его нет, поскольку нет цивилизованной передачи власти. Но не нужно преувеличивать и придавать этому процессу какое-то политическое измерение или политическое значение», - отметил Климкин.

Читайте также: Курс доллара - банкир рассказал, что будет с гривней после выборов в США

По его словам, отсутствие существенного преимущества одного из кандидатов является позитивом.

«Относительно результатов выборов, которые мы имеем сегодня... Я считаю, что такие очень плотные близкие результаты - это действительно очень хорошо, поскольку любая сторона, кто бы ни выиграл, не сможет и не будет праздновать победу, а должна работать со всеми американцами. А на фоне такой поляризации американского общества во многих смыслах, это действительно очень важно. Кто победит? Сейчас подсчет, потом может быть перерасчет - подождем. Процесс может длиться день, неделю, а может - и пару-тройку недель», - заявил экс-министр.

Читайте также: Выборы в США: назван самый страшный сценарий для Украины

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Иван Яковина рассказал, что Трамп может не признать итоги выборов.