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У Европы дилемма - военный эксперт рассказал о главной проблеме с мигрантами Замдиректора Центра исследований армии, конверсии и вооружения сравнил террористические организации с коммерческими

Главная проблема Европы - несогласованная миграционная политика, из-за чего тысячи мигрантов становятся потенциальными кандидатами в террористы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и вооружения Михаил Самусь, комментируя теракт, который произошел в австрийской Вене 2 ноября.

"Спецслужбы работают слаженно, существует специальная система. Проблема терроризма в Европе не нова, и целая история предшествует этим событиям. Я бы сказал, что главной проблемой Европейского Союза является не неэффективная работа спецслужб, а как раз несогласованная политика в отношении мигрантов, которые прибывают сотнями тысяч в Европу в последнее время", - сказал эксперт.

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Самусь отметил, что террористическим организациям нужны "представители" в Европе.

"Мы знаем позиции отдельных стран. Одни страны принимают мигрантов без какой-либо интеграционной политики, другие страны просто запрещают. И выходит так, что часто мигранты, которые прибывают, становятся вербовочной базой для главарей террористических организаций, которым очень важно иметь своих людей в Европе, которые в любой момент могут выполнять их задания", - сказал Самусь.

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Эксперт сравнил террористов с коммерсантами, и обратил внимание на то, что перед Европой встал вопрос ограничения гражданских свобод.

"Сейчас террористические организации мне лично напоминают коммерческие проекты, когда новый главарь пытается сделать как можно более резонансный теракт, чтобы потом найти спонсоров и раскручивать свой проект. Сейчас возникает снова дилемма – свобода и ограничение свободы в Европе, насколько европейцы будут готовы идти на ограничение свободы, чтобы спецслужбы могли повысить контроль над гражданами ЕС", - сказал Самусь.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков рассказал, что теракт в Вене отличается от недавних терактов во Франции.