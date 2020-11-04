Выборы в США: назван самый страшный сценарий для Украины
Для украинцев важно, чтобы неопределенность с американскими выборами быстрее закончилась
На выборах президента США худшим сценарием для Украины станет ситуация, когда подсчет голосов и оспаривание итогов выборов затянется, поскольку хаосом в Штатах может воспользоваться Россия.
Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-советник президента Украины Игорь Новиков, отвечавший за украинско-американские отношения.
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"Для нас важно, чтобы быстрее закончилась неопределенность с выборами в США. Очень много негативных глобальных и внутренних процессов в Украине происходит сейчас. На этих выборах даже в середине подсчета мы не можем сказать, кто победит. Соответственно, многие силы, в том числе Россия, пользуются тем, что нет понятия внешнего вектора США и так далее", - объяснил эксперт.
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По его словам, для Украины "самое важное в этих выборах, чтобы они быстрее закончились, и был определен победитель".
"Самый страшный сценарий для Украины – это если подсчет голосов и оспаривание выборов затянется на какое-то время", - сказал Новиков.
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Ранее российский политический деятель Сергей Алексашенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, могут ли США после выборов ослабить поддержку Украины.