05:38, Сегодня

Выборы в США: назван самый страшный сценарий для Украины Для украинцев важно, чтобы неопределенность с американскими выборами быстрее закончилась

На выборах президента США худшим сценарием для Украины станет ситуация, когда подсчет голосов и оспаривание итогов выборов затянется, поскольку хаосом в Штатах может воспользоваться Россия.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-советник президента Украины Игорь Новиков, отвечавший за украинско-американские отношения.

Читайте также: Трамп может не признать итоги выборов: журналист назвал причину

"Для нас важно, чтобы быстрее закончилась неопределенность с выборами в США. Очень много негативных глобальных и внутренних процессов в Украине происходит сейчас. На этих выборах даже в середине подсчета мы не можем сказать, кто победит. Соответственно, многие силы, в том числе Россия, пользуются тем, что нет понятия внешнего вектора США и так далее", - объяснил эксперт.

По его словам, для Украины "самое важное в этих выборах, чтобы они быстрее закончились, и был определен победитель".

"Самый страшный сценарий для Украины – это если подсчет голосов и оспаривание выборов затянется на какое-то время", - сказал Новиков.

Читайте также: Байден или Трамп: эксперт рассказал, для кого тревожны результаты экзит-полов

Ранее российский политический деятель Сергей Алексашенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, могут ли США после выборов ослабить поддержку Украины.