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Байден выходит вперед: новые подробности выборов в США В США посчитано более 50 млн голосов

На выборах президента США Джо Байден продолжает опережать действующего главу государства Дональда Трампа.

Такие данные озвучены в ходе онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24".

Зафиксировано 48,6% у Байдена против 50,1% у Трампа. Сейчас информация есть по более половине штатов, в том числе и по колеблющимся. Их 12, в пяти лидирует Байден, в четырех Трамп, информации о еще трех пока нет. В общем посчитано более 50 млн голосов.

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Предварительно Джо Байден имеет 122 голоса выборщиков, а Дональд Трамп - 92. Для победы необходимо не менее 270 голосов выборщиков от штатов.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США, кроме победы на выборах Дональда Трампа или Джо Байдена, возможен третий вариант.