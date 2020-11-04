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Выборы президента США: эксперт объяснила, чем опасна победа Трампа Даже в Республиканской партии есть сторонники Байдена, отметила Екатерина Смаглий

Победа на выборах в США действующего президента Дональда Трампа ударит по блоку НАТО и, как следствие, по стабильности в мире.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказала начальница отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко при МИД Украины Екатерина Смаглий.

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Она выразила надежду, что победит кандидат от Демократической партии Джо Байден.

"Сейчас даже внутри Республиканской партии есть крыло, которое поддерживает Байдена. Позиции США сейчас сильно подорваны. Традиционное партнерство с Североатлантическим альянсом, которое является чрезвычайно важным для сохранения стабильности в мире, сейчас тоже фактически под угрозой. Есть огромные опасения, что в случае победы Трампа на второй срок, он существенно уменьшит финансовую поддержку Альянса, что конечно скажется на его стабильности", - рассказала эксперт.

По словам Смаглий, эти тревожные тенденции и сигналы "не могут не беспокоить республиканцев, которые верят в свою страну, уважают ее будущее и прошлое".

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Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США, кроме победы на выборах Дональда Трампа или Джо Байдена, возможен третий вариант.