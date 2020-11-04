Назван лидер на выборах президента США: промежуточные итоги
В США посчитано более 30 млн голосов
На выборах президента США действующий глава государства Дональд Трамп уступает кандидату от демократов Джо Байдену по количеству голосов выборщиков.
Такие данные озвучены в ходе онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24".
48,9% у Байдена против 49,9% у Трампа. На сейчас информация есть по более половине штатов, в том числе и по колеблющимся. Их 12, в 5 лидирует Байден, в трех Трамп, информации о еще 4 пока нет. В общем посчитано более 30 млн голосов.
Читайте также: "Такого никогда не было": назван важный нюанс выборов в США
Предварительно Джо Байден имеет 85 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 55. Для победы необходимо не менее 270 голосов выборщиков от штатов.
Читайте также: Не Трамп и не Байден: назван возможный третий результат выборов в США
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США, кроме победы на выборах Дональда Трампа или Джо Байдена, возможен третий вариант.