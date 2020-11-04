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На выборах президента США установлены три рекорда - экс-министр Павел Климкин оценил явку избирателей и итоги дистанционного голосования

Выборы президента США 3 ноября установили сразу несколько рекордов.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"С точки зрения явки на выборах - это мегарекорд. С точки зрения как голосовали до (дня выборов - ред.) - абсолютный рекорд. И третий рекорд - те, кто голосовал письменно", - перечислил он.

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По словам Климкина, посчитать явку в США не очень просто.

"В Техасе люди заезжают и голосуют, как в "МакДональдз". В других штатах такого нет. Штаты Индиана и Кентукки закрываются в 18:00, другие штаты - в 19:00. Вся система - это представители штатов. Но есть два штата - Небраска и Мэн - где голосуют по округам", - рассказал экс-министр.

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин также рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США, кроме победы на выборах Дональда Трампа или Джо Байдена, возможен третий вариант.