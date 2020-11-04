На выборах президента США установлены три рекорда - экс-министр
Павел Климкин оценил явку избирателей и итоги дистанционного голосования
Выборы президента США 3 ноября установили сразу несколько рекордов.
Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"С точки зрения явки на выборах - это мегарекорд. С точки зрения как голосовали до (дня выборов - ред.) - абсолютный рекорд. И третий рекорд - те, кто голосовал письменно", - перечислил он.
Читайте также: "Такого никогда не было": назван важный нюанс выборов в США
По словам Климкина, посчитать явку в США не очень просто.
"В Техасе люди заезжают и голосуют, как в "МакДональдз". В других штатах такого нет. Штаты Индиана и Кентукки закрываются в 18:00, другие штаты - в 19:00. Вся система - это представители штатов. Но есть два штата - Небраска и Мэн - где голосуют по округам", - рассказал экс-министр.
Читайте также: Не Трамп и не Байден: назван возможный третий результат выборов в США
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин также рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США, кроме победы на выборах Дональда Трампа или Джо Байдена, возможен третий вариант.