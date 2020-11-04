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Байден или Трамп: эксперт рассказал, для кого тревожны результаты экзит-полов Международник Владимир Дубовик объяснил, кому из кандидатов в президенты США надо тревожиться

На выборах президента США результаты экзит-пола показывают тревожный результат для кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал эксперт-международник Владимир Дубовик.

"Я не вижу того, чтобы гонка выравнивалась. На самом деле, по социологическим опросам мы этого просто не видим. Любой опрос показывает перевес Байдена. Уже был опрос экзит-польный, сделанный с теми, кто голосовал на выборах. CNN его озвучил. Эти результаты довольно тревожные для Байдена", - сказал эксперт.

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По его словам, среди ключевых вопросов для избирателей на первом плане состояние экономики – 34%; потом идет проблема неравенства, в частности, расового – 21%; COVID-19 только на третьем месте – 18%.

"Интересно, что состояние экономики, что ее надо возрождать – это самый сильный довод Трампа. Поэтому такие показатели, что COVID-19 ниже по рейтингу, чем состояние экономики – это тревожно для Байдена", - объяснил Дубовик.

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Напомним, в столице США Вашингтоне в связи с выборами президента полиция перекрыла центр города, силовики готовятся к возможным беспорядкам.