В США готовятся к возможным погромам – корреспондентка "Украина 24" из Вашингтона
Вашингтон патрулируют усиленные наряды полиции
В столице США Вашингтоне в связи с выборами президента полиция перекрыла центр города, военные в полной боевой готовности, Белый дом взят под усиленную охрану.
Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказала корреспондент Елена Гончаренко из Вашингтона. По ее словам, люди опасаются погромов.
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"В Вашингтоне участки еще работают, а в центре готовятся к возможным массовым беспорядкам. Военные и полиция в полной боевой готовности, сейчас сюда подтянулись усиленные наряды полиции. Многие копы на машинах, велосипедах и пешком патрулируют улицы. Перекрыт весь центр столицы. Возле Белого дома запрещена парковка, припаркованные машины увозят полицейские. Сам Белый дом окружен заборами в несколько уровней. Накануне установили еще один забор, он уже весь увешан антитрамповскими лозунгами", - рассказала корреспондент.
По ее словам, все боятся возможных погромов вечером и ночью. Магазины и рестораны еще накануне заколотили деревянными щитами. В некоторых магазинах пустые продуктовые полки.
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Ранее журналист Иван Яковина рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США в день выборов наблюдается напряженная обстановка, и не исключил столкновений.