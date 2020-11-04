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"Такого никогда не было": назван важный нюанс выборов в США Журналист оценил возможные сценарии развития событий

В США, где 3 ноября проходят выборы президента, общественность и СМИ впервые всерьез обсуждают возможность уличных столкновений и непризнания итогов голосования.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист Евгений Маслов, находящийся в США.

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На вопрос, как могут развиваться события, если Трамп после оглашения результата голосования на участках объявит себя президентом, не дожидаясь результатов голосования по почте, Маслов ответил:

"Если разрыв между кандидатами будет существенный, даже в 10%, такой сценарий развития событий представить сложно. Если разница не будет очень существенной, тогда у Трампа будет возможность оспорить результаты в некоторых штатах, по крайней мере, попытаться это сделать".

При этом журналист отметил, что за 14 лет его работы в США никогда не приходилось сталкиваться с тем, что настолько серьезно обсуждали возможность того, что люди могут выйти на улицы, не признать итоги голосования. По его словам, это обсуждается "не в качестве теории, а обсуждается людьми на улицах, в СМИ – такого не было здесь, пожалуй, никогда".

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Ранее журналист Иван Яковина рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США в день выборов наблюдается напряженная обстановка, и не исключил столкновений.