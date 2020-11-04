00:12, Сегодня

"Трамп может устроить переворот": озвучен неожиданный сценарий выборов в США Американский лидер может обеспечить себе переизбрание через суд, считает Иван Яковина

Президент США Дональд Трамп может добиться своей победы на выборах, аннулировав через суд бюллетени избирателей, голосовавших дистанционно. Если Трамп решится на такой сценарий, для США это будет означать фактически государственный переворот.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист Иван Яковина, находящийся в США.

"Если Трамп добьется аннулирования всех бюллетеней, отправленных по почте, а он, очевидно, именно этого намеревается добиваться, то в этом случае он победит абсолютно законно. Ему даже мухлевать не придется, он с полным соблюдением всех американских законов станет победителем на выборах, потому что суд в США считается непререкаемым авторитетом. И если суд объявит его победителем, то он победителем и станет", - сказал журналист.

Читайте также: США выбирают президента: дипломат объяснил, чего ожидать Украине

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о будущем путинского режима 10:39, 14 октября "Время Голованова": с Юлией Тимошенко и Андреем Пальчевским о коронавирусе 10:58, 7 октября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Донбассе, Бандере и архивах КГБ 12:37, 21 октября

По его словам, не имеет принципиального значения, кто сколько голосов сегодня соберет.

"Принципиальное значение имеет, решится ли Трамп по сути дела на государственный переворот или нет", - пояснил Яковина.

Читайте также: Выборы в США: эксперт объяснил, как голосуют за Трампа и Байдена в разных штатах

Ранее журналист Иван Яковина рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что в США в день выборов наблюдается напряженная обстановка, и не исключил столкновений.