23:42, Вчера

Атмосфера как в начале Майдана – журналист о выборах президента США Столкновения в США практически безальтернативны, считает журналист Иван Яковина

В США 3 ноября в день выборов президента наблюдается напряженная обстановка, противники действующего лидера Дональда Трампа уже празднуют победу, однако исход голосования еще не ясен.

Об этом во время онлайн-марафона "Америка выбирает 2020" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист Иван Яковина, находящийся в США.

"Я думаю, что что-то будет нехорошее. Народ настроен очень по-боевому. В районе Белого дома уже собираются тысячи людей, они отмечают, празднуют, они по сути дела отмечают победу над Трампом. Но Трамп ни в коем случае свое поражение не признает, поэтому столкновения практически безальтернативны. Причем атмосфера здесь больше всего напоминает атмосферу Майдана", - сообщил журналист.

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Как отметил Яковина, он "не уверен, что людей будут прямо сразу разгонять".

"Полицейские себя ведут очень спокойно. Они есть, но их не так много. Но люди, я уверен, когда они узнают, что Трамп отказывается признать поражение – за их спокойствие я не ручаюсь, потому что люди здесь очень разные собираются. Многие из них железно намерены сделать так, чтобы завтра утром Трамп уже был проигравшим президентские выборы", - пояснил журналист.

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Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24" оценил результаты финальных дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена.