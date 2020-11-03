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"Было непонятно, откуда выстрелы": жительница Вены рассказала о теракте По словам очевидицы, ей с подругой повезло найти такси и выехать из эпицентра происшествия

Жительница Вены Диана Котилевич в эфире канала "Украина 24" рассказала о подробностях теракта, произошедшего вечером 2 ноября.

"Вчера был последний день перед локдауном, и все люди были на улицах в центре Вены, ближе к Дунаю, было очень тепло. Слышу выстрелы, но мне показалось, что это был либо фейерверк, либо петарды. Моя подруга попросила меня быстро собрать вещи и сказала, что нужно бежать. Было непонятно, куда бежать. Выстрелы были рядом, но за счет того, что улочки выстроены лабиринтом, сложно понять, откуда именно доносятся выстрелы", - рассказала очевидица.

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По словам Котилевич, спецслужбы и полиция "действовали как в кино".

"Трудно поверить, что такой кошмар может происходить в центре Вены, где всегда было абсолютно безопасно. Начала съезжаться полиция, спецслужбы, были видны их действия, выглядело как в кино, это было в 100-150 метрах от меня. Все бары и рестораны начали зазывать людей, чтобы закрыться там. Нам с подругой повезло, мы зашли на маленькую улочку, там стояло такси, таксист не видел и не слышал происходящего. Мы запрыгнули к нему, и он нас вывез из этого ада", - рассказала местная жительница.

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По словам Котилевич, сейчас ситуация стабилизируется, в городе очень много полиции, люди, несмотря на рекомендации оставаться дома, выходят на улицы.

"На тот момент еще никто ничего не осознавал, не было никаких новостей. Спецслужбы оцепили центр, останавливали нас, так как наша машина была там единственная. Сейчас более 1 000 полицейских дежурят в городе, людей попросили без лишней надобности не выходить из дома, но все стабилизируется", - рассказала Котилевич.

Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается, она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба.