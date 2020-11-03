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Теракт в Австрии: эксперт рассказал о цели террористов Эксперт рассказал, чем теракт в Вене отличается от недавних французских

Теракт, который произошел в австрийской Вене 2 ноября, отличается от недавних терактов во Франции. Об этом заявил директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков в эфире канала "Украина 24".

"Я бы выделял теракт в Австрии отдельно, потому что тут видно, что как минимум один человек, которого видно на видео, — это хорошо подготовленный боец. Есть информация, что этот 20-летний мужчина уже был осужден за участие в террористической организации и, возможно, был представителем так называемой "боснийской группы", которая действовала и действует в Вене, которая поддерживала "Исламское государство" (ИГИЛ) и долгое время сама готовила добровольцев, которые потом выезжали в Ирак для участия в "Исламском государстве". Это очень подготовленный и спланированный теракт", — сказал он.

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Эксперт рассказал, почему в Австрии мало терактов по сравнению с другими странами Европы.

"Что касается терактов в Ницце и Париже, то это не подготовленный теракт, а скорее реактивный. Они были совершены менее подготовленными людьми, с меньшим вооружением и так далее. Это такой "лоу-кост" терроризм. Австрия же традиционно считалась логистическим хабом для джихадистов и не рассматривалась как непосредственно мишень. В Австрии относительно мало было совершено терактов, потому что террористы используют ее территорию больше для подготовки, сбора денег, отправки в другие страны", — сказал он.

Кореньков объяснил, какая цель у нынешнего теракта в Австрии.

"И то, что сейчас случилось, это показательный момент. Скорее всего, этот теракт связан с террористами из "Исламского государства", это видно по подготовке и по тому, как он совершен. Муляж пояса смертника, огнестрельное оружие... Это свидетельствует о том, что джихадисты пытаются использовать волну антиевропейского, антифранцузского популизма. Это агитация прежде всего для радикальной молодежи. Вторая цель — спровоцировать волну исламофобских настроений, как в 2014-15 году, по отношению к местным мусульманам, которые не являются джихадистами, так они вносят раскол и привлекают молодежь к своим идеям", — сказал он.

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Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. Она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба. На данный момент сообщается о четырех жертвах.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.