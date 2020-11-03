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Спецэфир "Америка выбирает 2020": онлайн-марафон Зрители телеканала "Украина 24" первыми узнают результаты выборов

В день президентских выборов в США, 3 ноября (в ночь с 3 на 4 ноября по киевскому времени), Евгений Киселев на телеканале «Украина 24» ведет уникальный спецэфир «Америка выбирает 2020», в котором первым вживую будет отслеживать, как американцы выбирают нового главу государства. Зрители "Украина 24" первыми узнают результаты выборов.

"Наши ведущие, журналисты заранее отправились в Америку и развернули там специальные студии. Они делают эксклюзивные включения в прямом эфире с избирательных участков Вашингтона, Флориды, Нью-Йорка, Калифорнии, Майами, Чикаго, Филадельфии и т. д. А мы на интерактивной карте в киевской студии оперативно отражаем результаты голосования. И уже утром, в конце эфира, планируем первыми в Украине назвать имя нового президента Соединенных Штатов", – отмечает Евгений Киселев.

Также в эфире Евгения Киселева - специально приглашенные гости, авторитетные американские журналисты, политологи из разных уголков страны.

Кто станет президентом США - Дональд Трамп или Джозеф Байден? С 23:00 до 6:15 - все подробности в спецэфире на "Украина 24".