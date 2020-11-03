Теракт в Вене: эксперт по экстремизму обратил внимание на важную деталь

Террористы работают на информационное пространство, заявил Петренко

Теракт в Вене: эксперт по экстремизму обратил внимание на важную деталь

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в эфире телеканала «Украина 24» выразил удивление, что террористический акт в Вене произошел вечером и из огнестрельного оружия.

«Одно особое условие, на которое стоит обратить внимание, это то, что террористическая атака произошла вечером. Это очень редко происходит, это не свойственно для террористов. (Это говорит о том - ред.), что террористы работают на информационное пространство, им необходимо, чтобы их теракт фактически выходил в прямом эфире, потому что это в большей степени затрагивает людей и способствует эффекту присутствия», - заявил эксперт.

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По его словам, выбранное время для теракта свидетельствует о том, что террористы следили за политическими событиями в Австрии.

«Мы должны понимать, чем это вызвано. Это вызвано прежде всего тем, что в Австрии с сегодняшнего дня введен локдаун, и вчера вечером люди были просто в центре города, в кафе, в ресторанах отдыхали, то есть было скопление людей. А это говорит о том, что террористы отслеживают ситуацию в странах и адаптируются к политическим условиям, которые есть в стране. Более того, я удивлен тем, что это произошло из огнестрельного оружия, что в принципе не свойственно сегодняшним террористическим организациям, террористическим актам в Европе - поэтому это имело чрезвычайно глубокий уровень подготовки», - отметил Петренко.

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Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. Она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба. На данный момент сообщается о четырех жертвах.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.

Источник Украина 24 Теги террористы стрельба теракт Вена