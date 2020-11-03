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Теракт в Вене: эксперт по экстремизму обратил внимание на важную деталь Террористы работают на информационное пространство, заявил Петренко

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в эфире телеканала «Украина 24» выразил удивление, что террористический акт в Вене произошел вечером и из огнестрельного оружия.

«Одно особое условие, на которое стоит обратить внимание, это то, что террористическая атака произошла вечером. Это очень редко происходит, это не свойственно для террористов. (Это говорит о том - ред.), что террористы работают на информационное пространство, им необходимо, чтобы их теракт фактически выходил в прямом эфире, потому что это в большей степени затрагивает людей и способствует эффекту присутствия», - заявил эксперт.

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По его словам, выбранное время для теракта свидетельствует о том, что террористы следили за политическими событиями в Австрии.

«Мы должны понимать, чем это вызвано. Это вызвано прежде всего тем, что в Австрии с сегодняшнего дня введен локдаун, и вчера вечером люди были просто в центре города, в кафе, в ресторанах отдыхали, то есть было скопление людей. А это говорит о том, что террористы отслеживают ситуацию в странах и адаптируются к политическим условиям, которые есть в стране. Более того, я удивлен тем, что это произошло из огнестрельного оружия, что в принципе не свойственно сегодняшним террористическим организациям, террористическим актам в Европе - поэтому это имело чрезвычайно глубокий уровень подготовки», - отметил Петренко.

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Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. Она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба. На данный момент сообщается о четырех жертвах.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.