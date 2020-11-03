"До сих пор трясемся": жительница Вены рассказала подробности теракта

Когда в центре города такое происходит – это тяжело пережить, рассказала Лисовец

"До сих пор трясемся": жительница Вены рассказала подробности теракта

Жительница Вены Алина Лисовец в эфире телеканала «Украина 24» рассказала подробности теракта и его последствий в Вене.

«Я живу недалеко от центра. Вчера вечером мы начали слышать с мужем какие-то взрывы, как будто петарда где-то взорвалась или еще что-то. В принципе, этому сразу не удивляешься и не бежишь проверять к балкону, что там происходит. Спустя какое-то время начали слышать сирены. Мы не спали, потому что мы до сих пор трясемся. Не то что было страшно дома находится, но когда в центре города такое происходит – это тяжело пережить», - отметила жительница Вены.

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Она рассказала, что на данный момент закрыли все школы, попросили не выходить из дома по возможности.

«В целом сейчас по ощущениям - очень тихо, спокойно, люди напуганы ситуацией в городе. Это еще и совпало с локдауном, многие офисы перешли на дистанционную работу, особой потребности выходить на улицы нет. Не очень хочется выходить из дома, хочется переждать, не выходя на улицу», - заявила Лисовец.

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Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. Она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба. На данный момент сообщается о четырех жертвах.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.

Источник Украина 24 Теги Европейский Союз террористы теракт Вена