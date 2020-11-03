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"До сих пор трясемся": жительница Вены рассказала подробности теракта Когда в центре города такое происходит – это тяжело пережить, рассказала Лисовец

Жительница Вены Алина Лисовец в эфире телеканала «Украина 24» рассказала подробности теракта и его последствий в Вене.

«Я живу недалеко от центра. Вчера вечером мы начали слышать с мужем какие-то взрывы, как будто петарда где-то взорвалась или еще что-то. В принципе, этому сразу не удивляешься и не бежишь проверять к балкону, что там происходит. Спустя какое-то время начали слышать сирены. Мы не спали, потому что мы до сих пор трясемся. Не то что было страшно дома находится, но когда в центре города такое происходит – это тяжело пережить», - отметила жительница Вены.

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Она рассказала, что на данный момент закрыли все школы, попросили не выходить из дома по возможности.

«В целом сейчас по ощущениям - очень тихо, спокойно, люди напуганы ситуацией в городе. Это еще и совпало с локдауном, многие офисы перешли на дистанционную работу, особой потребности выходить на улицы нет. Не очень хочется выходить из дома, хочется переждать, не выходя на улицу», - заявила Лисовец.

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Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. Она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба. На данный момент сообщается о четырех жертвах.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.