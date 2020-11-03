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Трагедия в Вене: дипломат объяснила проблему борьбы с терактами Механизмы предотвращения терактов в Европе недостаточно эффективны, заявила Осмоловская

Дипломат, эксперт-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировала теракт в Вене накануне.

«Одиночные теракты происходят периодически и спровоцированы какой-то причиной. На этот раз это были опять-таки карикатурные изображения пророка Мухаммеда, теракты последовали после убийства учителя во Франции. Если проследить цикличность, то она в Европе происходит следующим образом - в одной стране первый случай возникает, затем возникает дипломатически-политическое пикирование между представителями правительств европейских стран и исламского мира, что случилось с президентом Турции Эрдоганом, а затем начинается серия одиночных терактов в разных странах», - отметила эксперт.

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По ее словам, в единичных случаях очень сложно выявить, является ли это сетью террористов, или это единичные фанатики - об этом говорят правоохранители в Европе.

«Так что это периодически случается, поднимается вопрос создания единых механизмов противодействия терроризму. Но потом мы видим, что системы, которые вводятся, оказываются недостаточно эффективными, особенно для таких единичных случаев, по которым трудно создать эффективную систему предотвращения», – заявила Осмоловская.

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Стрельба в Вене началась около 20:00 (21:00 по Киеву) 2 ноября на улице Зайтенштеттенгассе, где расположено много кафе и находится еврейская синагога. Информация о том, что именно она была целью нападавших, пока не подтверждается. Она в это время была закрыта. Всего было шесть разных мест, где происходила стрельба. На данный момент сообщается о четырех жертвах.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.