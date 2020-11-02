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"Нет предпосылок для победы": эксперт о протестах в Беларуси против Лукашенко Оппоненты Лукашенко так и не смогли создать субъект власти, считает Игорь Тышкевич

В Беларуси президент Александр Лукашенко усилил давление на участников протестов, предпосылок для победы оппозиции пока не наблюдается.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал эксперт-международник Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Власть будет пытаться сейчас напугать тех людей, которые выходят на улицы, она продолжает бороться не с протестными настроениями, а с протестной активностью. Это делать легче, потому что если протесты затягиваются, то есть эмоциональное выгорание, и мобилизационный потенциал идет по синусоиде. И власть тоже в определенные моменты усиливает давление, в определенные делает шаг назад", - отметил он.

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Тышкевич напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в Беларуси "есть массовые задержания, многим уже предъявлено обвинение по уголовным статьям".

"Учитывая то, что оппоненты Лукашенко так и не смогли создать субъект власти, который готов взять на себя ответственность – эта бессубъектность не создает предпосылок для победы протеста", - заявил эксперт.

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Отметим, что в Минске 1 ноября белорусские силовики жестко задерживали участников протестных митингов против президента Александра Лукашенко. В воскресенье силовики, противостоявшие оппозиции, применили огнестрельное оружие, но пока только для предупредительных выстрелов вверх.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она выдвинула три требования - уход Лукашенко с должности, прекращение жестких действий силовиков против оппозиции и освобождение политзаключенных.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести реформу конституции и ограничить свои полномочия.