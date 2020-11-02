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Выборы президента Молдовы: лидер гонки сделала громкое заявление об Украине Майя Санду пообещала, что ее отношение к Украине будет иным, чем у ее предшественника

Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду в случае победы на выборах намерена перезагрузить отношения с Украиной и Румынией.

Об этом Санду рассказала телеканалу "Украина 24", комментируя президентские выборы в Молдове.

"Нынешний президент не получил приглашения ни из Киева, ни из Бухареста за 4 года. Это говорит о том, что его не уважают, и это очень плохо для страны, потому что нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать тому, чтобы у нас были хорошие отношения", - сказала она.

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Напомним, что на выборах президента Молдовы, состоявшихся 1 ноября, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду заняла первое место с результатом 36,16% голосов. Вторым стал действующий глава государства Игорь Додон – 32,61% голосов. Теперь в Молдове состоится второй тур выборов.

Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, повернется ли Молдова в сторону России после выборов.