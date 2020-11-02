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"Я сидела в помещении 1 на 2 метра": белорусская активистка об условиях в тюрьме Белорусская активистка рассказала о преследованиях и о том, на что надеется оппозиция

В Беларуси прошел "Марш против террора". Силовики открывали стрельбу в воздух и бросали светошумовые гранаты, 311 протестующих задержаны. Официальные власти продолжают преследовать активистов, рассказала член Координационного совета Беларуси Ольга Шпарага в эфире канала "Украина 24".

"Преследования продолжаются, власти активно ищут организаторов протестов, не признавая, что главный организатор — все белорусское общество. Это по-прежнему децентрализованный протест", — сказала она.

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Шпарага сообщила, что была вынуждена тайно покинуть Беларусь, так как отсидела 12 суток в тюрьме как активистка, после чего ей выдали новое постановление о новом аресте. Она рассказала, как проходило ее тюремное заключение.

"Я читала лекции, другая моя коллега проводила мастер-классы. Время, кстати, нам не сообщали. В тюрьме были прекрасные женщины, сестринство, поддержка — это достойный ответ на то, что происходит. При аресте мне не объясняли ничего. Меня пригласили в РОВД, я пришла в 5 часов.и меня до 12 там держали, со мной говорили в том числе представители КГБ. Пытались всеми способами принудить сказать то, что они хотели услышать. Говорили, что насилия никакого нет, но угрозы, психологическое насилие... Я не ела ничего, сидела в помещении 1 на 2 метра. В тюрьме я несколько дней я спала без матраса, у нас с еще одной женщиной было одно одеяло на двоих", — сказала она.

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Шпарага рассказала, о каком итоге протестов сейчас думают их участники.

"Лукашенко на прошлой неделе сказал, что он не сбежит, и все комментируют, что такие мысли, возможно, у него есть. Давление общества большое. Мы надеемся, что Лукашенко в какой-то момент не станет (у власти), но каким образом — мы не знаем", — сказала она.

Ранее журналист Иван Яковина заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко потеряет поддержку российского лидера Владимира Путина, если в ближайшее время не справится с протестами.