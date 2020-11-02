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Выборы в Молдове: эксперт рассказал, ждать ли поворота в сторону России Политолог оценил шансы на победу Майи Санду против Игоря Додона

На президентских выборах в Молдове, по предварительным данным, может победить экс-премьер Майя Санду. Она и действующий президент Игорь Додон выходят во второй тур. Какими могут быть окончательные результаты, рассказал политолог-международник Владимир Воля в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что заслуживает внимания результат Ренато Усатого — 16%. Он позиционировал себя как борца с коррупцией, и значительное количество его избирателей во втором туре могут поддержать Майю Санду. О возможной ее победе говорят даже российские эксперты. Они говорят, что бывают разные крены, то пророссийский, то прорумынский. Сейчас, вероятно, очередь прорумынского, поэтому может победить Санду", — сказал он.

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Эксперт объяснил, изменится ли политика Молдовы в случае победы Санду.

"Реалии внутриполитической Молдовы таковы, что общество разделено почти пополам. Мы видим это и по результатам выборов. Я не думаю, что кто-то из кандидатов, в том числе Санду, решится сделать такой резкий поворот от России. Ситуация во внешней и внутренней политике, даже если победит Санду, останется примерно такой же, как сейчас. Возможно, станет меньше лояльной к России риторики. Но нужно не забывать о парламенте, а там доминирует партия социалистов Додона", — сказал он.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Владимир Путин может дестабилизировать ситуацию в Молдове.