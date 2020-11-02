11:04, Сегодня

Победитель выборов в США может стать сюрпризом — политолог объяснил причину Эксперт рассказал, чем отличается президентская кампания в США в этом году

Победить на выборах в США может кандидат, который набирает меньше голосов простых избирателей. Как так может выйти, объяснил политолог-американист Владислав Фарапонов в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас очень трудно предсказать победителя. Система Коллегии выборщиков непредсказуемая, и четыре года назад она это доказала. В этом году возможно, что больше голосов избирателей наберет один кандидат, а победит в итоге другой. Я думаю, что эта кампания отличается тем, что шатких штатов, которые еще не определились с кандидатом, очень много — от шести до тринадцати. Это много, как правило, их до семи. И вопрос в том, кто победит именно в этих штатах. Что до других, то есть штаты, которые 100% будут за демократов, есть те, кто будет за республиканцев", — сказал он.

Читайте также: Ситуация крайне опасная — эксперт предупредил о сложных выборах в США

По словам эксперта, решающим может стать даже голос выборщиков от небольшого штата.

"Будет интересно, если Байден победит в Пенсильвании, которая дает 20% коллегии выборщиков, а Трамп — во Флориде, 29% Коллегии выборщиков. Тогда такой штат, как например Мэн, который дает 1%, условно говоря, может стать решающим", — сказал он.

Читайте также: Выборы в США: эксперт объяснил, как голосуют за Трампа и Байдена в разных штатах

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. По правилам голосования, победитель определяется Коллегией выборщиков. Избиратели в каждом штате выбирают одного из списков выборщиков, обозначенных каким-либо кандидатом. Выборщики заранее обещают проголосовать за кандидата от их партии, и именно имена этих кандидатов размещаются в бюллетенях. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. За счет непрямого голосования уже бывала ситуация, когда кандидат, получивший большинство голосов выборщиков, проиграл бы, если бы учитывались голоса всех людей на общенациональном уровне.