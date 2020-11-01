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"Путин бросит Лукашенко": озвучен неожиданный прогноз насчет Беларуси Для белорусского лидера наступила решающая неделя

Президент Беларуси Александр Лукашенко потеряет поддержку российского лидера Владимира Путина, если в ближайшее время не справится с протестами оппозиции.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Для Лукашенко 1 ноября наступает критически важная неделя. Если он сумеет подавить восстание, то Путин продолжит ему помогать. Если же нет, то почти наверняка Путин его бросит либо продаст лукашенковскую голову американцам за свою собственную безопасность. А без московских денег режим бывшего президента рассыплется очень быстро", - отметил он.

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Журналист напомнил, что на этой неделе истек срок так называемого "народного ультиматума", который объявила Лукашенко лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Лукашенко его не выполнил и от власти не ушел, поэтому белорусы начали проводить забастовки, перекрывать улицы, бойкотировать государственные магазины, перестали платить налоги и за услуги ЖКХ. Проще говоря, они очень больно ударили Лукашенко по его финансовой мошне. Он даже объявил протестующих террористами из-за этого", - сказал Яковина.

По его словам, экономика Беларуси останавливается, поскольку она организована так, что страна платит зарплаты и пенсии почти всем белорусам – там очень маленький частный сектор.

"Платить же теперь будет нечем, причем не только пенсионерам и рабочим, но и милиционерам с чиновниками. А это уже опасно. Первые начнут массово ходить на митинги и требовать деньги, а вторые уволятся и найдут себе другую работу. Без денег режим рассыплется за несколько недель", - подчеркнул журналист.

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она выдвинула три требования - уход Лукашенко с должности, прекращение жестких действий силовиков против оппозиции и освобождение политзаключенных.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести реформу конституции и ограничить свои полномочия.