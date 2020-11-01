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"Путин не находит себе места": журналист объяснил, чего боится президент России Перед Кремлем возникла угроза американских "санкций из ада"

Президент России Владимир Путин боится победы на президентских выборах в США Джо Байдена, который является сторонником жестких санкций против РФ.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Кремль уже уверен в победе Байдена, и он не хочет раздражать нового президента США в первые дни после его победы. Главная задача Путина – это чтобы Байден не ввел так называемые "санкции из ада" против России, которые способны очень быстро уничтожить ее экономику. Из-за весьма вероятной победы Байдена и опасности введения санкций Путин сейчас очень сильно волнуется и суетится. У него все горит в руках. Он прямо не знает, куда себя деть. Российский президент, кажется, просто боится", - заявил Яковина.

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Журналист напомнил, что на этой неделе Байден назвал Россию главным врагом Америки.

"Поэтому Кремль уже хочет как-то задобрить американца. Москва предлагает ему какие-то инициативы по сокращению количества стратегических ракет, например. Вероятнее всего, отказ от поддержки Лукашенко тоже входит в пакет торговли России с Вашингтоном. И это еще при оптимистическом сценарии – если Байден пойдет на сотрудничество и вообще разговор с Москвой", - отметил он.

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Ранее американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как президент России Владимир Путин пошел на огромный риск.