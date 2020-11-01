"Путин может поднять ставки": экс-министр о выборах в Молдове

Павел Климкин оценил нынешнюю ситуацию в Молдове

"Путин может поднять ставки": экс-министр о выборах в Молдове

Президент России Владимир Путин может использовать Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове, где 1 ноября проходят президентские выборы.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос, может ли Россия вмешиваться в выборы в Молдове, используя Приднестровья, Климкин ответил:

"Для Путина сегодня поднимать ставки - это абсолютно логичная стратегия. Я не думаю, что сейчас будет значительный всплеск вокруг Приднестровья. Хотя в Приднестровье серьезное российское присутствие, там частично управляет ФСБ, но есть и местные бизнес-интересы. Я надеюсь, что эти местные бизнес-интересы удастся контролировать из Кишинева. Отдельные признаки этого есть, но все же, как мне говорят, шанс для поднятия ставок тоже есть".

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Оценивая нынешнюю ситуацию в Молдове, экс-глава МИД отметил:

"По крайней мере в Кишиневе ситуация очень напряженная. Люди готовы выйти на улицы, очень многие граждане не хотят быть нацелены только на Россию, только под Додоном. Я бы не оценивал по предварительным опросам шансы и Игоря Додона, и Майи Санду. Есть много проевропейских кандидатов, голоса которых во втором туре отойдут к Санду. Но ситуация может выйти из-под контроля, нам на это надо обращать внимание".

Как известно, Молдова 1 ноября выбирает президента. Это четвертые прямые президентские выборы за историю независимости страны. На пост президента претендуют восемь кандидатов, в частности, действующий глава государства Игорь Додон и его главная оппонентка – лидер проевропейской оппозиции, экс-премьер Майя Санду.

На выборах президента Молдовы сложилась напряженная ситуация на избирательных участках, где голосуют жители так называемой "Приднестровской народной республики".

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин выборы Павел Климкин Молдова Приднестровье