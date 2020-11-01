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"Путин может поднять ставки": экс-министр о выборах в Молдове Павел Климкин оценил нынешнюю ситуацию в Молдове

Президент России Владимир Путин может использовать Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове, где 1 ноября проходят президентские выборы.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос, может ли Россия вмешиваться в выборы в Молдове, используя Приднестровья, Климкин ответил:

"Для Путина сегодня поднимать ставки - это абсолютно логичная стратегия. Я не думаю, что сейчас будет значительный всплеск вокруг Приднестровья. Хотя в Приднестровье серьезное российское присутствие, там частично управляет ФСБ, но есть и местные бизнес-интересы. Я надеюсь, что эти местные бизнес-интересы удастся контролировать из Кишинева. Отдельные признаки этого есть, но все же, как мне говорят, шанс для поднятия ставок тоже есть".

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Оценивая нынешнюю ситуацию в Молдове, экс-глава МИД отметил:

"По крайней мере в Кишиневе ситуация очень напряженная. Люди готовы выйти на улицы, очень многие граждане не хотят быть нацелены только на Россию, только под Додоном. Я бы не оценивал по предварительным опросам шансы и Игоря Додона, и Майи Санду. Есть много проевропейских кандидатов, голоса которых во втором туре отойдут к Санду. Но ситуация может выйти из-под контроля, нам на это надо обращать внимание".

Как известно, Молдова 1 ноября выбирает президента. Это четвертые прямые президентские выборы за историю независимости страны. На пост президента претендуют восемь кандидатов, в частности, действующий глава государства Игорь Додон и его главная оппонентка – лидер проевропейской оппозиции, экс-премьер Майя Санду.

На выборах президента Молдовы сложилась напряженная ситуация на избирательных участках, где голосуют жители так называемой "Приднестровской народной республики".