17:10, Сегодня

"Протесты неизбежны": политолог дал прогноз насчет выборов в Грузии Грузинский эксперт рассказал о фальсификациях во время голосования

В Грузии после парламентских выборов, где лидирует правящая партия "Грузинская мечта", возможны массовые акции протеста против фальсификации итогов голосования.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" грузинский политический эксперт Гига Насаридзе.

На вопрос, возможны ли в Грузии акции протеста после выборов, эксперт ответил:

"Это уже неизбежно. Большинство избирателей соберутся на акции протеста, чтобы изменить эту реальность, где правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы. Они использовали все меры фальсификации: подкуп, запугивание, фальсификация цифр в документах. Избирателей в Грузии уже не остановит эта реальность, где правящая партия ни во что не ставит мнение избирателей".

Читайте также: Выборы в Молдове: на границе с Приднестровьем произошли столкновения

По его словам, в правящей партии Грузии "использовали коронавирус для запугивания населения, спекулировали, говорили цифры, какие хотели".

"Наверное, коронавирус сыграл тоже свою роль, но в основном это была всякого рода фальсификация. Народ уже был готов поменять власть, но вышло так, как захотелось "Грузинской мечте". Если власть пойдет на то, чтобы разогнать митинги, это обернется для нее худшим образом", - добавил Насаридзе.

Читайте также: "Время собирать камни": Гордон подвел итоги местных выборов

Напомним, что выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. По данным подсчета более 99% бюллетеней, лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с результатом 48,16%. Оппозиционное "Единое национальное движение", куда входят сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, получило 27,12%.