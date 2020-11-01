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Выборы в Молдове: на границе с Приднестровьем произошли столкновения Жителей непризнанного Приднестровья не хотят пускать на выборы

В Молдове произошли столкновения на административной границе с непризнанным Приднестровьем - местные жители и ветераны приднестровского конфликта заблокировали проезд для приднестровцев, желающих проголосовать на выборах президента.

Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24", в поселке Варница возле Бендер перекрыли движение транспорта. Жители республики Молдова, которые называют себя ветеранами приднестровского конфликта, не пропускают на территорию Республики Молдова автобусы, а также считают количество людей в автомобилях - так, по их мнению, они пытаются остановить подвоз людей. Это вызывает споры и конфликты, столкновения с использованием слезоточивого газа, блокирование избирательных участков.

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Корреспондент пообщался с обеими сторонами конфликта. Один из участников блокирования заявил:

"Мы не против того, чтобы они (жители ПМР - ред.) пришли голосовать. Мы спросили: у вас есть тест на COVID-19? Они сказали: нет. Если нет, как вы пришли без теста голосовать? А мы почему-то на выборы идем и нужно иметь тесты. А им не нужно. Наши правоохранительные органы нас обвиняют, не дают нам возможность защищать эту страну, потому что считают, что мы нарушаем права человека".

В то же время, приднестровцы заявляют о своем праве проголосовать:

"Их очень злит, что граждане Молдовы, проживающих на неконтролируемой Молдовой территории в Приднестровье, имеют право голосовать. Они их называют сепаратистами и обижают. Они сами сегодня поступали как сепаратисты, оказывая препятствия гражданам с неконтролируемой территории в праве проголосовать, требуя у них тест на COVID-19. Таким образом они, получается, признают ПМР как отдельное государство".

Как известно, Молдова 1 ноября выбирает президента. Это четвертые прямые президентские выборы за историю независимости страны. На пост президента претендуют восемь кандидатов, в частности, действующий глава государства Игорь Додон и его главная оппонентка – лидер проевропейской оппозиции, экс-премьер Майя Санду.