"Просто начало трясти дом": украинка об ужасном землетрясении в Турции
В Измире многие дома разрушены вследствие подземных толчков
В Турции город Измир пострадал от сильного землетрясения, разрушены десятки зданий, есть человеческие жертвы.
Глава объединения украинцев Измира Елена Озбек в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что происходит в пострадавшем от стихии городе.
"Произошло все очень неожиданно. Просто начало трясти дом. Что делать в таких ситуациях, я знаю, но просто наступает ступор в таких ситуациях, и ты не знаешь, что делать, куда бежать. Многие люди начали выбегать на улицы, на лестницу, хотя этого нельзя делать. Сначала даже телефоны не работали, то есть невозможно было перезвонить и спросить, кто в каком состоянии. Но понемногу все наладилось, начали приходить новости", - рассказала украинка.
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По ее словам, очень много домов в городе разрушены.
"По предварительным данным, 20 домов рухнули. Сейчас в 12 точно проходят поисковые работы. Сказали, что уже есть 4 жертвы, более 150 пострадавших".
Озбек уточнила, что пока информации о возможном наличии украинцев среди пострадавших нет.
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Напомним, что в городе Измир были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7 баллов. Разрушены десятки многоэтажных домов. Подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в Греции — в Афинах и на острове Крит.