В Турции произошло мощное землетрясение — подробности и видео
Толчки землетрясения чувствовались в других странах
Мощное землетрясение сотрясло Турцию. Больше всего пострадал город Измир — там зафиксировали подземные толчки магнитудой 7 баллов. Разрушены как минимум 20 многоэтажных домов, из-под завалов вытащили трех человек. Спасательная операция продолжается.
Подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в Греции — в Афинах и на острове Крит.
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Добавим, эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел у побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. После основного землетрясения были зафиксированы афтершоки магнитудой от 4,1 до 4,8.