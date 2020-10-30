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В Турции произошло мощное землетрясение — подробности и видео Толчки землетрясения чувствовались в других странах

Мощное землетрясение сотрясло Турцию. Больше всего пострадал город Измир — там зафиксировали подземные толчки магнитудой 7 баллов. Разрушены как минимум 20 многоэтажных домов, из-под завалов вытащили трех человек. Спасательная операция продолжается.

Подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в Греции — в Афинах и на острове Крит.

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Добавим, эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел у побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. После основного землетрясения были зафиксированы афтершоки магнитудой от 4,1 до 4,8.