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Людей убивает вопрос пятилетней давности — эксперт о терактах во Франции Богдан Петренко рассказал, из-за чего происходят атаки мусульман

Во Франции за последнее время произошло три теракта, еще несколько атак сумели предотвратить. О ситуации высказался замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в эфире канала "Украина 24".

"Все теракты так или иначе связаны с карикатурами "Шарли Эбдо", из-за которых произошла трагедия пять лет назад. Еще в конце сентября случилась одна из первых атак, пакистанец напал на людей, которые выходили из редакции. Дело в том, что в сентябре во Франции начался суд, где судили двух человек, обвиняемых в том, что они были пособниками террористов в 2015 году. Снова вопрос карикатур, который в 2015 году убил 12 человек, продолжает убивать и в 20-м", — сказал он.

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Эксперт назвал причины того, что во Франции так много терактов, совершенных мусульманами.

"Сложный вопрос, кто первый начал — карикатуристы или мусульмане, — но в любом случае, это последствия неадекватной реакции на некоторые раздражители. С самого начала было понятно, что карикатуры задевали мусульман. И понятно, что должен был быть ответ. Но ответ, в результате которого гибнут люди, — неадекватен. Причина в том, что во Франции много мусульманского населения, которое французы стараются адаптировать. Определенные шаги предпринимаются, Макрон должен был принять закон об исламском сепаратизме, которые предусматривает, что дети обязательно должны ходить в школы, ведь во многих исламских семьях дети традиционно учатся дома, но школа — очень важный институт адаптации людей к обществу. Второй вопрос — что набор людей для террористических актов осуществляется сейчас не в мечетях, а в соцсетях, и министр внутренних дел еще после убийства учителя сказал, что будут мониторить социальные сети. Но еще вопрос, будут ли их закрывать, или как-то влиять на мусульман", — сказал он.

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Напомним, в Ницце 29 октября неизвестный с ножом напал на людей в соборе Богоматери: погибли три человека, еще несколько получили ранения. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских. Во время нападения он кричал "Аллах Акбар".

Ранее 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.