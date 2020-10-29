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"Используют консерву Приднестровье": политолог о влиянии России на выборы в Молдове По словам Дмитрия Васильева, Россия будет использовать политические, военные и дезинформационные методы

1 ноября в Молдове состоятся выборы президента. Россия уже успела обвинить США в том, что они готовят "цветную революцию" в случае победы действующего главы государства Игоря Додона. Политолог Дмитрий Васильев считает, что Россия будет использовать все методы для укрепления своего влияния.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Выйдут ли люди на протест – будет зависеть от результатов выборов, от того, будут ли люди считать результаты сфальсифицированными. Ну и от реакции здорового молдавского общества, которое в большинстве понимает, что Америка на самом деле сегодня не будет заниматься Молдовой, она будет заниматься своими выборами", - сказал Васильев.

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Политолог отметил, что непризнанная Приднестровская республика в очередной раз станет инструментом влияния России.

"Для Украины лучший вариант, чтобы Молдова развивалась как адекватная европейская страна, прогнозированный сосед. Но мы понимаем, что между нашими странами есть опасная территория под названием Приднестровье. И это один из тех замороженных конфликтов, который спровоцировала Россия. Это такая консерва, которая может открыться, как и любой такого рода конфликт, в том числе и военный. Для России эти конфликтные точки необходимы для того, чтобы держать регион в сфере своего интереса. Они будут использовать политические, военные, дезинформационные методы для того, чтобы удерживать то пространство, которое они считают своим, для сохранения влияния и восстановления империи, о которой думает кое-кто в Кремле", - сказал Васильев.

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Отметим, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее сказал, что Госдепартамент США якобы поручил посольству в Кишиневе настроить оппозиционеров на организацию массовых акций протеста с требованием аннулирования итогов голосования в случае победы Додона. По словам Нарышкина, США настроили негосударственные СМИ на "распространение фейков о планах молдавской власти прибегнуть к фальсификациям".