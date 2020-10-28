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"Украина 24" готовит масштабный спецэфир "Америка выбирает 2020" с Евгением Киселевым Во вторник, 3 ноября, Америка выберет нового президента

В день президентских выборов в США, 3 ноября, Евгений Киселев на телеканале «Украина 24» проведет спецэфир «Америка выбирает 2020», в котором первым вживую будет отслеживать, как американцы выбирают нового главу государства.

Во вторник, 3 ноября, Америка выберет нового президента. За кресло главы государства будет бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

«Предвыборная кампания и громкие дебаты между кандидатами на пост Президента состоялись несмотря на пандемию коронавируса. Также в октябре американцы могли проголосовать досрочно, основное голосование запланировано на 3 ноября. Мы подготовили спецэфир «Америка выбирает 2020», который продлится всю ночь, чтобы первыми вживую отслеживать и освещать весь процесс президентской избирательной гонки в США. «Америка выбирает 2020» выйдет на телеканале «Украина 24» 3 ноября в 23:00. Наши ведущие, журналисты заранее отправились в Америку и развернули там специальные студии, чтобы отслеживать и сравнить, как осуществляют волеизъявления американцы в разных уголках страны. Они сделают эксклюзивные включения в прямом эфире с избирательных участков Вашингтона, Флориды, Нью-Йорка, Калифорнии, Майами, Чикаго, Филадельфии и т. д. А мы на интерактивной карте в киевской студии будем оперативно отражать результаты голосования. И уже утром, в конце эфира, планируем первыми в Украине назвать имя нового президента Соединенных Штатов», – рассказал Евгений Киселев, автор и ведущий проекта «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

Также в студию к Евгению Киселеву придут специально приглашенные гости, которые вместе с ведущим прокомментируют все нюансы волеизъявления в США и проанализируют, как результат выборов повлияет на отношения с Украиной. Кроме того, в эфире примут участие авторитетные американские журналисты, политологи из разных уголков страны и расскажут о специфике процесса выборов непосредственно изнутри.

Не пропустите 3 ноября в 23:00 на телеканале «Украина 24» спецэфир Евгения Киселева «Америка выбирает 2020».