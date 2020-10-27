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В Египте акула напала на туристов из Украины: подробности кровавого инцидента Среди пострадавших - 12-летний ребенок, за его жизнь борются врачи

В Египте на популярном курорте Шарм-эль-Шейх акула напала на украинских туристов. Женщина с 12-летним сыном ныряли в масках на территории одного из заповедников, когда на них набросился хищник. Сейчас они в больнице, пострадал также инструктор, сопровождавший их.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", одно из популярных туристических развлечений в Египте - погружение с маской. Отдыхающие спускаются под воду, чтобы вблизи рассмотреть рифы. Во время такого подводного плавания на семью туристов из Украины, мать и сына, напала акула. 12-летнему мальчику хищник разорвал руку, ее пришлось ампутировать. Семья находится в больнице. Состояние женщины стабильное, а ребенок в реанимации. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи, впереди у него еще одна операция.

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Погружение с аквалангом для дайверов, которые не имеют разрешения на такие подводные экскурсии вокруг Синайского полуострова, запрещены. Туроператор, у которого семья приобрела путевку, утверждает - такой услуги не продавал.

Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали.

Как рассказал телеканалу "Украина 24" инструктор по дайвингу Сергей Бойко, обычно акулы просто так на людей не нападают. Чаще виноваты сами туристы, поскольку пренебрегают предупреждениями и подкармливают рыб, чтобы те подплывали ближе.

"Если говорить о нападениях акул, то это вообще в мире очень редко случается. Люди не входят в рацион питания акул. Возможно, связано с тем, что кормили рыб, возможно, акул, и это привело к такой трагедии", - отметил Бойко.

Расходы на лечение взяло на себя правительство Египта. И хотя подводное плавание не относится к страховым случаям, деньгами поможет и украинская страховая компания. В Египте сейчас выясняют детали трагедии, опрашивают свидетелей.

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Украинское дипломатическое ведомство в Египте держит дело на контроле и поддерживает постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения и украинским туроператором, услугами которого пользовались пострадавшие.

В турфирме, которая отправляла отдыхающих в Египет, заявили, что украинцев вернут домой, как только позволят врачи. Всех остальных туристов призвали внимательно читать правила пребывания в стране во время отдыха.

Ранее главный редактор национального туристического портала Андрей Тычина в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал расцвет внутреннего туризма в Украине.