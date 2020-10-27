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Массовые задержания в Беларуси: подробности новых протестов против Лукашенко Лукашенко противостоит не оппозиции, а всему обществу, заявил белорусский политик

В Беларуси на акции протеста против президента Александра Лукашенко вышли медики и студенты, милиция проводит масштабные задержания участников оппозиционных митингов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

"Лукашенко в Беларуси противостоит не оппозиции, а противостоит всему белорусскому обществу и разным его группам. Эти группы способны к самоорганизации. Буквально сегодня студенты в большинстве университетов вышли на акции протеста - в помещениях или маршами по улицам городов. Также их поддержали медики, часть которых была задержана перед началом рабочего дня, это сорвало плановые операции", - сказал он.

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Как отметил Губаревич, "наверное, нет в Беларуси ни одной группы населения, которую не затронули бы репрессии со стороны режима Лукашенко".

"Поэтому люди сами проявляют изобретательность, при этом придерживаются основных целей общих для всего протеста. Это отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов", - заявил белорусский оппозиционер.

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Ранее член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о "народном ультиматуме", который оппозиция объявила президенту Александру Лукашенко.