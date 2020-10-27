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Перемирия не будет: в Азербайджане и Армении назвали причины Эксперты рассказали, кто виноват в срыве перемирия между Арменией и Азербайджаном

Очередное перемирие между Азербайджаном и Арменией в конфликте из-за Нагорного Карабаха снова сорвалось. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении, эксперты с обеих сторон высказали свою точку зрения в эфире канала "Украина 24".

Армянский политический обозреватель Айк Халатян заявил, что Азербайджан идет на поводу у Турции.

"Одна сторона не хочет придерживаться перемирия – Азербайджан. Причина этого явная и всем понятная. И последнее перемирие, которое было достигнуто при посредничестве США, и предыдущее основаны на договоренности от 10 октября, достигнутого в Москве. А там подчеркивается, что формат должен оставаться прежним, что его должны вести три страны, сопредседатели минской группы, что, конечно, не устраивает Турцию, которая хочет играть более активную роль в конфликте. Учитывая, что фактически за этот месяц стало ясно, что реальное управление Азербайджаном осуществляется из Анкары, то понятно, что перемирия не будет", — сказал он.

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Проректор дипломатической академии Азербайджану Фариз Исмаилзаде заявил, что огонь открывает Армения.

"К сожалению, перемирие нарушается сразу после его подписания. Буквально две минуты прошло, и армянские вооруженные силы стреляли. Уже 11-ый ребенок сегодня погиб со времени начала конфликта. Причем стреляют ракетами не только по вооруженным силам, но и по мирным жителям, которые находятся очень далеко от зоны конфликта. Если армяне хотят перемирия, зачем стреляют в 100 км от военного конфликта, зачем стреляют по мирным жителям, почему 65 человек умерли в Гяндже? Турция не имеет ни одного солдата в зоне конфликта. Это полная ложь", — сказал он.

Ранее эксперт из Азербайджана рассказал об очередном обстреле, а эксперт из Армении заявил о невозможности прекратить войну.

Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу в 8:00 утра по местному времени 26 октября, но практически сразу было нарушено. Это уже третье перемирие, о котором договариваются стороны, каждый раз оно срывалось.