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Избежать эскалации невозможно — в Армении и Азербайджане высказались о срыве перемирия Эксперты с обеих сторон назвали причины ухудшения конфликта

Уже третье перемирие между Азербайджаном и Арменией в конфликте из-за Нагорного Карабаха срывается. Ситуацию прокомментировали эксперты с обеих сторон конфликта.

Так, глава государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в эфире канала "Украина 24" обвинил Армению в срыве перемирия.

"Это не первый раз, когда армянская сторона умышленно срывает гуманитарное перемирие и старается, чтобы все договоренности были сорваны. Это умышленно делается, чтобы показать мировому сообществу, что они еще не готовы к мирному процессу. Сегодня из ракет был обстрелян город Тертер. У нас на сегодняшний день 65 погибших мирных жителей, более 300 раненых и каждый день идет обстрел. Несмотря на договоренность о моратории для гуманитарных целей, он не соблюдается. В Армении продолжается рекрутирование добровольцев из разных стран мира. Используется очень много хитростей, под именем гуманитарной помощи завозится оружие — как раз в дни перемирия. Они пополняют свои запасы и сразу начинают стрелять. Через четыре минуты после договоренности в Вашингтоне начались обстрелы азербайджанских мирных поселений. В Ереване продолжается военная риторика. Несколько дней назад были созданы некие женские батальоны. Сегодня мы со всех площадок заявляем, что Азербайджан всегда был приверженцем договоренностей", — заявил он.

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В свою очередь, политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян заявил, что у срыва перемирия есть две причины.

"Одна причина в том же, почему началась война. Если между Арменией и Азербайджаном держался военно-политический баланс, то со включением Турции этот баланс был нарушен. Более того, после каждого заключенного перемирия турецкие официальные лица на высшем уровне объявляют о том, что перемирие неприемлемо и что Азербайджан должен продолжать воевать. Когда существует такой мощный дестабилизирующий фактор, избежать эскалации конфликта невозможно. Второй фактор — военные задачи, поставленные сторонами, не выполнены. Соответственно, полностью прекратить войну невозможно, хотя можно ее остановить на время. Если бы речь шла только о двух сторонах, то им нужно гуманитарное перемирие, нужно вылечить раненых, обменяться телами и так далее. В принципе, у обеих сторон такая потребность есть. Но так как Турция постоянно вмешивается, результата добиться не удается", — сказал он.

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Напомним, накануне Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу в 8:00 утра по местному времени 26 октября, но практически сразу было нарушено. Это уже третье перемирие, о котором договариваются стороны, каждый раз оно очень скоро нарушалось.