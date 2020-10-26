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Участникам протестов в Беларуси выплачивают компенсации — оппозиционер назвал суммы Андрей Стрижак рассказал, кому и сколько компенсации выплачивают из оппозиционного фонда

В Минске продолжаются протесты, митингующих накануне разгоняли светошумовыми гранатами. Белорусы проводят общенациональную забастовку, подробности рассказал правозащитник, член Координационного совета оппозиции Беларуси Андрей Стрижак в эфире канала "Украина 24".

"Сегодня в Беларуси началось действие народного ультиматума. И мы видим, что к объявленному на прошлой неделе страйку присоединяется все больше заводов. Наш фонд BYSOL помогает оргкомитету этого страйка. Что касается тех людей, которые получили ранения или были арестованы и оштрафованы, им помогает кампания ByHelp. Это еще одна структура, которая составляет одну экосистему с фондом BYSOL, которая уже выплатила компенсаций более чем на 2 млн долларов более чем 2,5 тыс. людей, а вместе собрала более 7 млн долларов", — сказал он.

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По его словам, фонд BYSOL компенсирует потери людям, которые входят в страйковые огркомитеты и которых увольняют за их политические взгляды.

"Я могу гарантировать, что каждый белорусский работник, который потеряет работу, премию или заработок, будет иметь компенсацию, если обратится к нам за помощью. Уволенным мы выплачиваем три средних месячных заработка, это 1,5 тысячи евро", — рассказал он.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко три требования, которые ему следует выполнить до 26 октября. В противном случае она грозит общенациональной забастовкой и перекрытием дорог. Требования к Лукашенко такие: объявление об уходе; прекращение насилия на улицах; освобождение всех политзаключенных.