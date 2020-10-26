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Для России важны хаос и анархия — эксперт о выборах президента США В США проходят досрочные выборы президента, эксперт рассказал о нетрадиционных элементах

В США проходит досрочное голосование на президентских выборах. Как оно происходит, рассказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета Владимир Дубовик в эфире канала "Украина 24".

"Традиционного в этих выборах мало, потому что один из кандидатов — Трамп — несмотря на то, что несколько лет является президентом, остается нетрадиционным для Америки. Во-вторых, в США бушует и набирает обороты коронавирус. Что касается голосования — досрочного, по почте — это традиционно для США, на прошлых выборах 20 млн людей проголосовали по почте. Сейчас намного больше, говорят, что около 50 млн. Во многих штатах участки открыты уже несколько дней, люди стоят в очереди и голосуют, потому что им так удобнее, чем прийти в день официальных выборов. То есть некоторые системные элементы все же остаются", — сказал он.

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Эксперт добавил, что опросы в США дают возможность прогнозировать победу Джо Байдена на выборах в США. Также он рассказал, как результаты выборов скажутся на отношении США к Украине.

"С точки зрения предсказуемости - администрация Байдена была бы более прогнозируема для нас. Она бы точно по инерции поддерживала курс в поддержку Украины. В отношении Трампа, то мы видели, что, с одной стороны, они нам дали "Джавелины" и финансовую помощь. С другой стороны - Трамп в прошлом году давил на Украину, пытаясь достичь личных политических целей, и заблокировал военную помощь. То есть Трамп менее прогнозированный в отношении Украины. Для России приоритет — деструктивность, хаос, анархия, вражда между разными частями американского общества. И они все это делают, фейковые новости и фейсбук-страницы, и так далее. Но, если выбирать, то им выгоднее Трамп, потому что он никогда не делал тайны из своего позитивного отношения к России и лично к Путину", — сказал он.

Ранее экс-министр внутренних дел Павел Климкин рассказал, какой результат выборов в США устроит Украину.