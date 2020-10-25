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В переговоры по Нагорному Карабаху включились США: политолог рассказал, чего ждать Вашингтону пока удается сохранять сбалансированную позицию, отметил политолог

Поездка глав МИД Азербайджана и Армении в США на переговоры по Нагорному Карабаху не принесет результатов, поскольку основное влияние на ситуацию сохраняют Турция и Россия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политолог Андрей Бузаров.

"Думаю, что это очередная попытка включить так называемую челночную дипломатию и подключить максимально большее количество геополитических игроков. Я не исключаю, что дальше и ООН подключится более существенно. Результат вряд ли будет. США здесь не главный игрок, главные Азербайджан и Армения, а на геополитическом уровне – Турция и Россия", - сказал политолог.

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По его словам, хотя США и Турция являются союзниками по НАТО, Турция всегда действовала самостоятельно.

"Интересна позиция США по этому вопросу – смогут ли они сохранять сбалансированную позицию, поскольку и армянское лобби влиятельно в США, и азербайджанские связи очень активны. Американцам пока удается балансировать, чего не скажешь о Турции, России, Украине", - отметил Бузаров.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео 23 октября провел в Вашингтоне раздельные переговоры с обеими сторонами конфликта вокруг Нагорного Карабаха – главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

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Ранее военный эксперт Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе — это еще одна площадка для противостояния России и Турции.