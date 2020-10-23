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"Ничья Трампа – это его поражение": Пионтковский высказался о дебатах Известный политолог рассказал, как кандидаты в президенты США провели финальные дебаты

В США состоялись финальные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена перед выборами. Как можно оценить их результат, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Instant Poll, мгновенные опросы СNN показали, что Байден победил с преимуществом 53:38, но надо понимать, что зрители СNN – это в основном сторонники Байдена. А вот канал Fox, любимый канал Трампа, показал противоположный результат. На самом деле это была ничья, причем для обоих соперников это было лучшее выступление. Трампу пришлось переступить через себя, отказавшись от излюбленного скандально-эпатажного стиля, ему объяснили советники, что 90% уже выбрали, задача перетянуть какое-то количество колеблющихся. Думаю, что перетянуть ему не удалось, для того, чтобы решить кампанию в свою пользу, ему нужно было чудо, провальное выступление Байдена, который держался очень хорошо, опровергнув утверждения противников о его старческой деменции", — сказал он.

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Пионтковский также рассказал о том, в каком контексте на дебатах поднималась тема Украины и России.

"Другом Украины является Байден, о чем он не раз заявлял, и на этих дебатах тоже, что важнейшим приемом во внешней политике будет поддержка Украины в борьбе против российской агрессии. Фактор поддержки России всплывал во время дебатов. Дело в том, что даже сама администрация Трампа обвиняет Россию и Иран во вмешательстве в выборы. Кстати, этот ваш Деркач (нардеп Андрей Деркач, который публиковал скандальные записи разговоров руководства Украины и США — ред.) подвержен санкциям именно администрации Трампа за вмешательство (то же самое). А то, что Москва сочувствует Трампу, это неудивительно. Самое главное: я убежден, что на окончательный выбор избирателей эти дебаты не повлияли, Трамп добился ничей, но эта ничья – его поражение в кампании", — сказал он.

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Напомним, в ходе предыдущих дебатов кандидаты перебивали друг друга и переходили на личные оскорбления. Так, Байден назвал Трампа "щенком Путина".

Выборы президента США состоятся во вторник 3 ноября.