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Выборы в США: эксперт подвел итоги финальных дебатов Трампа и Байдена Каждый кандидат выступил очень хорошо для своей аудитории, считает Денис Кирюхин

Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена на президентских выборах в США не будут иметь решающего влияния на итоги голосования, однако выступление Байдена стало более успешным, чем его оппонента.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

"По итогам дебатов каждый кандидат выступил очень хорошо для своей аудитории. Не случайно большинство серьезных американских аналитиков пришли к выводу, что мы видим ситуацию ничьей. Байден был очень хорош в плане того, что он выступил как опытный политик, который не так плох, как о нем заявляют, он в хорошей форме. Трамп показал, что он может управлять своими эмоциями, что он умеет быстро реагировать и хорошо оперировать данными", - отметил Кирюхин.

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По его словам, эксперты приходят к выводу, что ни один из кандидатов не усилился, но для Байдена дебаты стали успехом.

"Задача Байдена состояла в том, чтобы просто не навредить своим рейтингам. Задача Трампа была более сложная – ему надо было привлечь на свою сторону больше избирателей вне своего избирательного ядра. Вряд ли это получилось у Трампа... Для него была бы очень важна тема внешней политики. Штаб Трампа накануне выдвигал претензии, что тему внешней политики убрали организаторы дебатов из вопросов, которые должны были обсуждаться. Но мы видели в процессе обсуждения, что Трамп пытался эту выгодную для себя тему протянуть", - сказал эксперт.

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В то же время Кирюхин подчеркнул, что, в отличие от предыдущих выборов, роль дебатов начала существенно снижаться.

"Сейчас в условиях интернета и социальных медиа люди гораздо лучше знают кандидатов и их программы и формируют свое представление о том, какой кандидат им предпочтительней. Чем когда телевидение было главным источником информации и именно в ходе дебатов очень много избирателей делали свой окончательный выбор", - пояснил он.

Ранее эксперт-международник Анна Шелест рассказала в эфире телеканала "Украина 24", как действующий президент США Дональд Трамп нарушил правила во время дебатов.