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Путин пошел на большой риск — знаменитый философ об ошибке России Фрэнсис Фукуяма рассказал о том, как Россия дестабилизирует демократические страны

Россия представляет угрозу для демократических стран. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма во время Киевского форума по безопасности 23 октября, который транслирует телеканал "Украина 24" и сайт канала.

"Сейчас демократии угрожает несколько вызовов. Первый — это усиление позиций авторитарных стран, в первую очередь России и Китая. Россия вмешалась во внутренние дела своих соседей и политику демократических стран, в частности, Соединенных Штатов. Россия освоила ряд новых способов для дестабилизации демократий по всему миру. Она превратила интернет в оружие и создала новый тип гибридной войны, который позволяет ей направлять вооруженные силы в другие страны и в то же время отрицать это", — сказал он.

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По словам эксперта, Россия идет на большой риск, чтобы приобрести статус великой державы.

"У президента Путина нет сильной основы, на которой можно сформировать статус великой державы. Модернизация экономики провалилась. Она не может быть конкурентноспособной, потому что продолжает слишком сильно зависеть от топливных ископаемых и цен на электроэнергию. Тем не менее Путин пошел на огромный риск, превратив слабость в политическое влияние. Он вторгся в Грузию и Украину, поддержал авторитарные режимы в Венесуэле, некоторых других регионах. Но все это ведет к международной изоляции и санкциям", — сказал он.

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Фукуяма добавил, что Китай в долгосрочной перспективе несет большую угрозу для глобальной демократии, чем Россия, хотя сейчас он составляет меньшую угрозу для Украины.

"Китайская экономика больше и намного динамичнее, чем российская. Китайские компании лидируют в разработках технологий XXI века, таки как искусственный интеллект и машинное обучение. Китайцы владеют мощными средствами для расширения своего влияния. И с ростом мощности выросли и их амбиции", — сказал он.

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал о главной цели президента РФ Владимира Путина.