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Шоковая ситуация – журналист рассказал детали захвата заложников в Грузии Впервые такое происходит, заявил Васадзе

Грузинский журналист Гела Васадзе в эфире телеканала «Украина 24» рассказал подробности захвата заложников в банке в городе Зугдиди в Грузии.

«Для Грузии это шоковая ситуация, потому что впервые у нас такое происходит. То есть в нашей стране мы не помним такого массового захвата заложников в банке. Учитывая общую криминальную ситуацию и вообще тяжелую политическую ситуацию в Грузии – меня это не удивляет, честно говоря», - заявил журналист.

Он также выразил мнение, что захват заложников не связан с предстоящими выборами в Грузии.

«Для общества это шок, общество это тяжело восприняло, тем более, что у нас выборы через полторы недели. Но я исключаю политическую (подоплеку – ред.). Это обыкновенный криминал, просто в таком масштабе этого раньше никогда не было», - отметил Васадзе.

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В Грузии вооруженные преступники 21 октября захватили заложников в одном из банков в городе Зугдиди. Один из преступников вооружен автоматом и гранатой, сообщают СМИ Грузии. Злоумышленники ворвались в банк, открыли огонь и даже поставили людей на колени. Часть заложников смогла убежать. Позже грабители отпустили пожилых людей. В заложниках - клиенты и сотрудники банка, один из них успел подать сигнал тревоги.