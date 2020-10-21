Будут вопросы Путину - Гордон рассказал, почему в России не открывают архивы КГБ

Журналист считает, что правдивая информация может изменить взгляды людей на историю

Будут вопросы Путину - Гордон рассказал, почему в России не открывают архивы КГБ

Свободный доступ к архивам КГБ в России до сих пор не открыт, и это сделано с целью того, чтобы россияне не могли узнать некоторые исторические подробности и не стали задавать власти неудобные вопросы. 

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал известный журналист Дмитрий Гордон.

"Почему архивы КГБ не открывают в России? В Украине открыли, в России не открыли. Потому что, если российский народ узнает из архивов какие-то подробности, допустим, страшные вещи про Ленина, любой нормальный человек скажет: товарищ Путин, а какого черта уже столько лет мумия Ленина торчит на центральной площади моего государства? И могилы этих сволочей, которые рядом с ним устроили геноцид народа? Вот и не открывают", - сказал Гордон.

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Также, по словам Гордона, в архивах много информации о Второй мировой войне, которая может изменить взгляды людей на этот исторический период.

"И там много по Второй мировой войне вопросов, да хоть по пакту Молотова-Риббентропа, но там уже много и уничтожено. В крови были все, и Сталин, и его соратники, включая Никиту Сергеевича Хрущева. Не по колено в крови, по шею. Все в крови и жутком смраде от лагерей", - сказал журналист.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что только история может рассудить спор украинцев, которые считают героем лидера ОУН Степана Бандеру или советских военачальников.

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин Дмитрий Гордон КГБ