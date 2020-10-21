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Будут вопросы Путину - Гордон рассказал, почему в России не открывают архивы КГБ Журналист считает, что правдивая информация может изменить взгляды людей на историю

Свободный доступ к архивам КГБ в России до сих пор не открыт, и это сделано с целью того, чтобы россияне не могли узнать некоторые исторические подробности и не стали задавать власти неудобные вопросы.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал известный журналист Дмитрий Гордон.

"Почему архивы КГБ не открывают в России? В Украине открыли, в России не открыли. Потому что, если российский народ узнает из архивов какие-то подробности, допустим, страшные вещи про Ленина, любой нормальный человек скажет: товарищ Путин, а какого черта уже столько лет мумия Ленина торчит на центральной площади моего государства? И могилы этих сволочей, которые рядом с ним устроили геноцид народа? Вот и не открывают", - сказал Гордон.

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Также, по словам Гордона, в архивах много информации о Второй мировой войне, которая может изменить взгляды людей на этот исторический период.

"И там много по Второй мировой войне вопросов, да хоть по пакту Молотова-Риббентропа, но там уже много и уничтожено. В крови были все, и Сталин, и его соратники, включая Никиту Сергеевича Хрущева. Не по колено в крови, по шею. Все в крови и жутком смраде от лагерей", - сказал журналист.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что только история может рассудить спор украинцев, которые считают героем лидера ОУН Степана Бандеру или советских военачальников.