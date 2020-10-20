В Штатах выбросили российские аппараты ИВЛ: политолог назвал неожиданную причину
В проблеме с российским медицинским оборудованием 90% политики, уверен эксперт
США отправили на свалку аппараты ИВЛ, которые прислали из России. Ситуацию прокомментировал эксперт по международным и правовым вопросам Кирилл Барашков в эфире канала "Украина 24".
"Мы сегодня говорим о предельно накаленной обстановке в США. Вы правильно сказали, что она (гуманитарная помощь от России — ред.) была прислана по просьбе лично Дональда Трампа с открыткой "С любовью". Очень сложно понимать - это вопрос чисто политический, или действительно аппараты были неисправны. Мы это не узнаем. Можно предположить и тот, и тот вариант. Но, я думаю, что в этом вопросе больше политики", — сказал он.
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По мнению эксперта, Трамп хочет снять с себя ярлык пророссийского политика.
"В каком-то смысле команде Трампа важно показать, что они не являются пророссийскими, зависимыми. Нужно как-то ответить – Байден на дебатах назвал Трампа "щенком Путина" — довольно сомнительное и обидное прозвище. Поэтому, я думаю, политизация здесь – это минимум 90%", — сказал он.
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Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, полученных от России, которые ни разу не использовались. Одной из причин стала разница в напряжении в электрических сетях США и России. Кроме того, аппараты ИВЛ этой модели несколько раз становились причиной пожаров в российских больницах.
1 апреля военно-транспортный самолет Ан-124 доставил в США гуманитарную помощь из России. На борту находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование.