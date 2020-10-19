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В Беларуси прошли марши пенсионеров за и против Лукашенко: подробности Политолог рассказал, какова цель марша пенсионеров за оппозицию

В Минске 19 октября состоялись два митинга пенсионеров — за официальную власть президента Александра Лукашенко и за оппозицию. О том, как прошло оппозиционное мероприятие, рассказал в эфире канала "Украина 24" белорусский политолог Кирилл Озимко.

"Пока никакой информации о задержании пенсионеров нет. Думаю, наши пенсионеры призваны непосредственно продемонстрировать то, что есть, что пенсионеры недовольны текущим положением дел в стране. В Беларуси закрепился стереотип, что пенсионеры за власть, а против только молодежь, которой чего-то вечно не хватает, и она всегда будет протестовать", — сказал он.

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По словам политолога, в провластном марше участвуют в основном офицеры в отставке.

"Параллельно проходят митинги пенсионеров за власть, там участвуют от 100 до 200 человек, офицеры-отставники", — сказал он.

Ранее в оппозиции Беларуси ответили на обвинения МВД, в котором протестующих назвали "фашистами".