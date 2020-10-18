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Кремль бросит Лукашенко: известный журналист назвал условие Иван Яковина рассказал, что необходимо сделать Лукашенко, чтобы удержаться у власти

В России президенту Беларуси Александру Лукашенко дали два месяца на прекращение протестов. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Лукашенко до второй недели ноября нужно добиться хотя бы видимости спокойствия в Минске. В этом случае он может рассчитывать на продолжение финансирования из Москвы. Путин на встрече в Сочи дал понять Лукашенко, что если тот не сможет за два месяца взять страну под свой контроль, то Кремль его бросит как дорогого в содержании, но абсолютно бесполезного гауляйтера с нулевой легитимностью местного населения. Москве будет намного проще найти кого-то более лояльного себе и менее токсичного, чтобы сделать этого человека новым белорусским лидером, чем вечно тащить Лукашенко, который уже превратился в кровавый чемодан без ручки, к тому же набитый телами мертвых людей", — сказал он.

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По словам Яковины, к Новому году у Беларуси может быть новый руководитель.

"Сам Лукашенко все это понимает. Он также понимает, что если 7 ноября Москва откажется официально поддерживать его режим, то он немедленно рухнет, у него просто нет шансов остаться на плаву без финансовой, дипломатической и политической помощи со стороны России. Именно поэтому Лукашенко сейчас выпускает вперед своих гоблинов, которые грозят залить Беларусь кровью, если люди не уйдут с улиц. Наступает момент, когда его режим оказался в смертельной опасности. И если рядовые омоновцы откажутся стрелять по толпе, то до Нового года в Беларуси будет уже новый руководитель. Лукашенко сейчас в отчаянии и в панике мечется от Путина к политзаключенным, пытаясь найти хотя бы у кого-то поддержку. А когда не находит поддержки, то хватается за идею массовых убийств, как утопающий за соломинку. Именно в этот момент в атаку на напуганный и деморализованный режим пошли сами белорусы", — сказал он.

Ранее Яковина рассказал, почему другие страны не позвали Россию присоединиться к договору об освоении Луны.