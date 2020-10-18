17:03, Сегодня

Россию не позвали в космический договор, известный журналист назвал причину Иван Яковина рассказал, почему Россия не интересует другие страны в проектах по освоению космоса

Россию не позвали в клуб стран, которые будут осваивать Луну. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"На этой неделе 8 стран заключили международное соглашение об освоении Луны, в том числе о добыче там полезных ископаемых. Кроме США соглашение подписали Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, ОАЭ и Люксембург. В список участников не попали Китай и Россия, правда, не попали по разным причинам. У Китая есть своя очень крутая лунная программа, и вообще допускаю, что китайская база может появиться на Луне раньше, чем американская. Ну а Россия уже просто никому не нужна", — сказал он.

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Яковина объяснил, почему Россия не представляет интереса для других стран в сфере освоения космоса.

"При Путине российская космическая программа была практически полностью уничтожена. Ни новых, ракет, ни новых кораблей, ни исследовательских станций Россия больше не производит. Максимум, на что они способны – это копировать советские ракеты "Союз", которые впервые были построены полвека назад. Остальное либо падает, либо взрывается – деградация космическая во всех смыслах. Нынешняя Россия просто ничего не может предложить миру в деле освоения космоса. Это, кстати, очень плохо, поскольку в СССР была все-таки довольно сильная космическая школа. Не знаю как, но Путину удалось ее уничтожить практически под корень. Уверен, что россияне это ему потом отдельной строкой припомнят. Европейцев, американцев и даже арабов политика не сильно интересовала, они не позвали Россию в свой клуб лишь из-за ее сильной технической отсталости", — сказал он.

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